Евродепутат: Литва не боится, и не намерена отменять запрет на транзит из РФ

Какие-либо вмешательства в решение Литвы о запрете транзита товаров из РФ в Калининградскую область со стороны ЕС будут максимально неправильными. Литва на это никогда не согласится.﻿ Об этом заявил депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс, ссылаясь на "24 Канал", пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Как сообщил евродепутат, после российских угроз некоторые европейские бюрократы начали думать над определенным исправлением и смягчением ситуации с транзитом. Но Литва не собирается хоть как-то менять ограничения только из-за агрессивных угроз со стороны России.

"Это может просто исключить Литву с территории, на которой полностью воплощается санкционная политика ЕС. И мы не согласимся с этим. Это просто ценностная измена. И даже попытка разрезать Литву через транзитные коридоры" , – отметил Ауштрявичюс.

По мнению депутата, металл из Калининграда или по обратному маршруту попадет на военные заводы. Впоследствии из него сделают технику, на которой будут убивать мирных украинцев.