Путин назвал последствия размещения НАТО в Финляндии и Швеции

Россия зеркально ответит на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции. О каких конкретно шагах идет речь, в заявлении не уточняется.﻿ Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, ссылаясь на РИА Новости, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Путин также подчеркнул, что у России сегодня нет никаких проблем с Финляндией и Швецией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы не представляет никаких угроз для стран Балтии и Финляндии.