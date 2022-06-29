Выпуск ракет под вопросом: экспорт полупроводников в РФ сократился на 90%

Оборонная промышленность, а также высокоточное машиностроение в России остались без полупроводников, необходимых для широкого спектра продукции, после того, как Вашингтон ввел запрет на их экспорт. По данным Министерства торговли США, мировой экспорт полупроводников в Россию снизился почти на 90%.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-службу ведомства, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"С момента введения санкций глобальный экспорт полупроводников в РФ сократился почти на 90%, в результате чего российские компании остались без высокоточной продукции, необходимой для выпуска ряда вооружений, среди которых высокоточные ракеты и танки" , - заявила министр торговли США Джина Раймондо.

По оценке министерства, до 2025 года российские авиакомпании будут вынуждены прекратить эксплуатацию до двух третей своих коммерческих самолетов, чтобы использовать их в качестве доноров запасных частей.