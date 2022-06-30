VFS Global: Бельгия прекращает выдачу россиянам туристических виз

Консульство Бельгии в России прекращает выдачу краткосрочных виз, в том числе туристических, с 1 июля на неопределенный срок.﻿ Об этом, со ссылкой на оператора визовых центров VFS Global, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Сообщается, что с июля визовый центр Бельгии в РФ будет принимать заявления только на студенческие, рабочие визы, а также визы для воссоединения семьи.

В Посольстве Бельгии не называют причину приостановки выдачи туристических и других краткосрочных виз, также не сообщается и о сроках восстановления их оформления.