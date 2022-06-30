Рекордное падение: производство автомобилей в РФ сократилось на 96,7%

В России резко сократилось производство легковых автомобилей. За май 2022 года выпуск снизился на 96,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По отношению к апрелю текущего года спад производства составил 81,3%.﻿ Об этом, со ссылкой на Росстат, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Всего с января по май в России изготовили 268 тысяч легковых автомобилей, что на 56,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство грузовых автомобилей в последнем месяце весны снизилось на 39,3%. Выпуск автобусов массой менее 5 тонн в мае сократился на 77,4%.