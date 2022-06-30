Кисида: Япония выделит Украине $100 млн и поможет с хранением зерна

Кисида: Япония выделит Украине $100 млн и поможет с хранением зерна
Фото: mincult.kmu.gov.ua

Япония предоставит Украине дополнительные 100 миллионов долларов гуманитарной помощи. Деньги будут потрачены на закупку медицинского оборудования, а также на строительство временного жилья для внутренних переселенцев.﻿ Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, со ссылкой на Japan Today, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

По его словам, Япония также окажет поддержку Украине в расширении мощностей по хранению зерна по мере приближения сезона сбора урожая.

Предполагается, что временные зернохранилища будут развернуты у западных границ страны в соседних странах.

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