Кисида: Япония выделит Украине $100 млн и поможет с хранением зерна

Япония предоставит Украине дополнительные 100 миллионов долларов гуманитарной помощи. Деньги будут потрачены на закупку медицинского оборудования, а также на строительство временного жилья для внутренних переселенцев.﻿ Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, со ссылкой на Japan Today, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

По его словам, Япония также окажет поддержку Украине в расширении мощностей по хранению зерна по мере приближения сезона сбора урожая.

Предполагается, что временные зернохранилища будут развернуты у западных границ страны в соседних странах.