ISW: войска РФ хотят захватить территории за пределами Донбасса

Оккупанты продолжают вести наступательные операции к северу от Харькова. Это может указывать на то, что у России есть амбиции в отношении других территорий Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. Об этом пишет американский Институт исследования войны (ISW), сообщает Новое время.

Аналитики подчеркивают, что перенаправление российских подразделений во второстепенные театры боевых действий может ускорить завершение российского наступления на Донбассе.

В ISW также отмечают, что войска РФ 29 июня провели штурм Дементиевки, примерно в 15 км к северу от Харькова. Оккупанты заявили, что наступление было успешным, но глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что украинские войска отразили нападение. По мнению аналитиков, контроль над отдельными населенными пунктами севернее Харькова вдоль линии фронта, вероятно, очень спорный.

Кроме того, российские войска вели бои за контроль над Большими Проходами, Цуповкой, Питомником и Русской Лозовой, а также обстреливали Харьков и близлежащие населенные пункты.