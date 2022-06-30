Бензин до 50 грн: цены на заправках поползут вниз

В течение двух-трех недель цены на топливо в Украине начнут снижаться﻿. Цена за литр бензина может опуститься до 49 грн/л, дизеля — 53-54 грн/л. Такой прогноз дает аналитик Upeco Александр Сиренко, сообщает Деловая столица.

По сравнению с маем Украина существенно нарастила объемы импорта топлива: поставки дизеля выросли на 70%, бензина — на 40-45%. В итоге оптовые цены впервые за три месяца упали ниже розничных.

"Теперь продавать топливо в розницу стало выгодно, поэтому предложение на заправках будет расти, а цены — снижаться" , — прогнозирует Сиренко.

Следует также отметить, что на фоне роста поставок сети АЗС начинают отменять установленные ограничения на продажу топлива. Так, большинство АЗС намерены отменить ограничения с 1 июля.

Сеть АЗС UPG заявила, что снимает ограничения с 30 июня – со сканированием приложения UPG дизтопливом и газом можно заправляться безлимитно, бензином – в объеме 40 литров. При этом разрешена продажа горючего в сертифицированные канистры (предназначенные для горючего).