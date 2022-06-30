Авиация ВСУ уничтожила боезапас и наблюдательный пункт врага

29 июня ударная авиация Воздушных сил ВСУ совершила до двадцати групповых авиаударов по позициям российских войск по разным направлениям, уничтожая живую силу и технику врага, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Штурмовики Су-25 и фронтовые бомбардировщики Су-24 поразили командно-наблюдательный пункт врага, два состава боеприпасов, а также состав ракетно-артиллерийского вооружения.

Кроме того, ударная авиация ВСУ в ходе боевых вылетов уничтожала технику и живую силу врага, особенно активно она отработала в Луганской области, поддерживая с воздуха подразделения сил обороны Украины.