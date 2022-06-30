Мэр: Оккупанты хотят отрезать Энергодар от украинской связи

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что во временно оккупированном городе россияне намерены полностью отключить украинских мобильных операторов и интернет-провайдеров. Также это касается и банковских услуг, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Енергодаром также активно распространяются слухи (и скорее всего, не без "помощи" самих оккупантов) о том, что уже со следующей недели будут полностью отключены украинские мобильные операторы и якобы перестают работать терминалы для безналичного расчета в гривне" , - написал Орлов.

По словам мэра, как следствие вчера это вызвало большой ажиотаж на снятие наличных с банковских карт.

"Конечно же, не бесплатно, а за немалый процент за обнал средств. Учитывая, что этот "бизнес" контролируют сами оккупанты, то понятно, откуда ноги растут и кому это выгодно" , - отмечает Орлов.

Он также добавил, что в течение последней недели оккупанты снова взялись и за местных интернет-провайдеров.