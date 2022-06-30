ОВА: войска РФ обстреляли Донецкую область, есть жертвы

Российские войска в течение 29 июня обстреляли населенные пункты в Донецкой области. В результате обстрелов погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили ранения. Об этом заявил начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

Так, в течение 29 июня в населенных пунктах Красногоровка и Сидорово россияне убили двух мирных жителей, еще одного ранили.

"Также удалось уточнить информацию относительно одного раненого в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно" , - рассказал Кириленко.

Напомним, оккупанты продолжают попытки штурма Луганской области. В результате массированных обстрелов в больницы страны продолжают доставлять мирных жителей Лисичанска. Сам же город сейчас напоминает Северодонецк, где в начале штурма города тоже горели дом за домом.