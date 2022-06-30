Днепропетровская ОВА: оккупанты уничтожили 40-тонный склад зерна

Российские оккупанты уничтожили склад с зерном в Днепропетровской области. Об этом 30 июня в Telegram сообщил начальник областной военной администрации Валентин Резниченко.

"В Зеленодольске враг попал в сельхозпредприятие. Уничтожил склад, в котором было 40 тонн зерна. Взрыв вызвал пожар" , - говорится в сообщении.

Предварительно люди не пострадали.

Также к утру 30 июня враг несколько раз из разного оружия обстрелял Зеленодольскую общину. В Большой Костромке удар пришелся по центру села. Есть разрушение.