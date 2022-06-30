В Генштабе сообщили о потерях российских войск в Украине

В Генштабе сообщили о потерях российских войск в Украине
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что РФ в ходе войны потеряла около 35 600 военных, более 1,5 тыс. танков и 217 самолетов.

Общие боевые потери противника с 24.02 до 30.06 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 35 600 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1573 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3726 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 790 (+9) ед,
  • РСЗО - 246 (+0) ед,
  • средств ПВО - 104 (+1) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 185 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 641 (+1),
  • крылатых ракет – 143 (+1),
  • кораблей /катеров - 14 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2602 (+4) ед,
  • специальной техники – 61 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Данные уточняются.

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