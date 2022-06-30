В Генштабе сообщили о потерях российских войск в Украине

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что РФ в ходе войны потеряла около 35 600 военных, более 1,5 тыс. танков и 217 самолетов.

Общие боевые потери противника с 24.02 до 30.06 ориентировочно составили:

личного состава - около 35 600 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1573 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3726 (+6) ед,

артиллерийских систем – 790 (+9) ед,

РСЗО - 246 (+0) ед,

средств ПВО - 104 (+1) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 185 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 641 (+1),

крылатых ракет – 143 (+1),

кораблей /катеров - 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2602 (+4) ед,

специальной техники – 61 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Данные уточняются.