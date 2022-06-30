Маркировка продукции с помощью QR-кода: новый законопроект

Верховной Радой зарегистрирован законопроект №7497 относительно маркировки продукции путем нанесения QR-кода, сообщает ЛигаБизнес.

Инициаторы законопроекта предлагают установить на законодательном уровне возможность маркировки путем нанесения на продукции обозначения QR-кода, который обеспечивает получение информации в электронном виде.

В частности, предлагается изменить ст. 15 Закона "О защите прав потребителей" в части доведения информации производителем к сведению потребителей:

1) в сопроводительной документации, прилагающейся к продукции;

2) на этикетке;

3) в маркировке, которая может быть в виде QR-кода, который дает возможность осуществлять его считывание и получать для ознакомления всю или часть информации о соответствующей продукции в электронном виде с сайта производителя;

4) иным способом (в доступной наглядной форме), определенным соответствующими нормативно-правовыми актами.

Обозначение QR-кода должно быть четким и размещенным в месте, где оно не может поддаться стиранию, исчезновению в результате работы машины, оборудования, износа и тому подобное или ухудшить прочность соответствующей продукции.

Прогнозируется, что принятие законопроекта позволит упростить условия ведения бизнеса путем диджитализации и донесения информации о продукции к потребителям и пользователям.