Гайдай: Оккупанты обстреливают оба берега Северского Донца на Луганщине

Глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай сообщил﻿, что войска РФ не прекращают обстрел территории вдоль реки Северский Донец в Луганской области.

"Враг не прекращает обстрел территории вдоль реки Северский Донец. Огнем россиян поражены оба берега — и со стороны Северодонецка, и со стороны Лисичанска. Почти под постоянным огневым давлением район "Донсоды" , — написал он в Telegram-канале.

По мнению Гайдая, российские войска не оставляют намерений блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут.