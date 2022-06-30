Гайдай: Оккупанты обстреливают оба берега Северского Донца на Луганщине
Глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай сообщил, что войска РФ не прекращают обстрел территории вдоль реки Северский Донец в Луганской области.
"Враг не прекращает обстрел территории вдоль реки Северский Донец. Огнем россиян поражены оба берега — и со стороны Северодонецка, и со стороны Лисичанска. Почти под постоянным огневым давлением район "Донсоды", — написал он в Telegram-канале.
По мнению Гайдая, российские войска не оставляют намерений блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут.
"29 июня ими обстреляна гражданская инфраструктура Лисичанской и Верхнекаменки. Сегодня утром россияне ведут наступление вблизи Верхнекаменки и штурмовые действия вблизи Лисичанского нефтеперерабатывающего завода", — добавил глава ОВА.