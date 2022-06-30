В британской разведке назвали ключевой фактор для кампании на Донбассе

Минобороны Британии в своем разведывательном обзоре считает, что способность ВСУ вести затяжные бои, а затем отходить на более выгодные позиции будет оставаться ключевым фактором военной кампании на Донбассе, сообщает Украинская правда.

В Минобороны Британии отмечают, что украинские войска продолжают удерживать позиции в городе Лисичанск.

"Русские войска продолжают осуществлять подход ползучего окружения с Попаснянского направления, устраняя необходимость форсирования реки Северский Донец на этом участке. Текущие наземные боевые действия, вероятно, сосредоточены вокруг Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, что в 10 км к юго-западу от центра" , - говорится в обзоре.

На оперативном уровне российские силы, по данным британской разведки, продолжают достигать ограниченного прогресса, пытаясь оцепить украинских защитников на севере Донецкой области, наступая из Изюма.