В Пентагоне оценили, когда может закончиться война в Украине

Спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что в США не видят возможности окончания войны России против Украины до конца года. Поскольку глава Кремля Владимир Путин хочет продолжать атаки, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

С таким заявлением он выступил в ответ на вопрос интервьюера, осуществима ли такая цель, как ожидание президента Владимира Зеленского, что война закончится до конца года.

"Мы хотели бы, чтобы война закончилась сегодня. И она может закончиться сегодня, если Путин сделает правильные вещи. Но Путин не показывает намерения идти на переговоры. Он показывает намерения, что хочет продолжать атаковать Украину и достичь военных целей" , - считает Кирби.

Он добавил, поэтому США и в дальнейшем будут продолжать помогать Украине укреплять ее оборону.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский лидерам "Большой семерки" заявил, что хочет завершения полномасштабной войны России против Украины до наступления зимы и попросил помочь в этом.

После чего на это заявление отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Тот сказал, что украинская сторона якобы может прекратить войну до конца суток, но для этого "украинским властям надо отдать приказ сложить оружие и выполнить условия, выдвинутые Россией".