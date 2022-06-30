Ракетный удар по многоэтажке в Николаеве: количество жертв возросло
В результате ракетного удара по многоэтажке в Николаеве погибли шесть человек. Об этом сообщил начальник ОВА Виталий Ким.
"Вчера утром, 29 июня, по Николаеву и пригороду было выпущено более десяти ракет. Зафиксировано попадание в жилой многоквартирный дом, где известно о 6 погибших и 6 пострадавших", - говорится в сообщении.
По его словам, ракета также попала в базу отдыха и гаражный кооператив.
По данным мэра Николаева Александра Сенкевича, известно о 6 погибших и 5 раненых.
"Ночью из-под завалов дома, куда попала российская ракета, спасатели достали еще одно тело. Таким образом, в настоящее время известно о 6 погибших и 5 раненых. Поисково-спасательная операция продолжается", - сообщил мэр.
Также выяснено, что от ударной волны и обломков повреждения получили еще 7 жилых многоэтажек. Преимущественно это выбитые окна и разрушенные балконы, добавил он.