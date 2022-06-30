План "перезапуска Украины" может включать сокращение министерств

Антикризисный план для Украины, над которым работает Национальный совет восстановления, может предусматривать переформатирование правительства и сокращение количества министерств, сообщает Украинская правда.

По данным "Украинской правды", Кабинет министров и премьер-министр Денис Шмигаль получили от президента Владимира Зеленского задачу написать реалистичный комплексный план перезапуска государства.

Этот план нарабатывается в созданном в апреле Нацсовете восстановлении, которым совместно руководят премьер-министр Денис Шмигаль и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Первая публичная презентация этого украинского "плана Маршалла" планируется на инвестконференции в швейцарском Лугано 4 июля.

В целом там должно быть представлено несколько вещей.

Первая – проект переформатирования правительства, которым занимается министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Эта реформа предполагает отраслевое объединение министерств и ощутимое сокращение чиновничьего состава в объединенных органах.

Например, предлагается сократить количество министерств с нынешних 20 до 12, объединив, например, Минрегион с МинТОТ и Мининфраструктуры, а Минмолодежьспорта с Минкультом и Минобразования.

УП

Кроме того, в Лугано повезут перечень инвестиционных проектов в Украине, за которые отвечает глава Мининфраструктуры Александр Кубраков. Эту часть в команде Зеленского в ​​шутку называют "Очень большим строительством".

По данным издания из окружения президента, в этих проектах нет действительно прорывных идей – и это разочаровывает Зеленского.

Также по информации издания, осенью в отставку могут отправить весь Кабинет министров во главе с Денисом Шмыгалем или несколько самых неэффективных министров – в команде президента Владимира Зеленского рассматривают кандидатов на премьер-министра.