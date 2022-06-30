Британская авиация может помочь с экспортом украинского зерна

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Военно-воздушные силы страны могут помочь с безопасным экспортом зерна, заблокированного РФ в украинских портах, сообщает Новое время.

По словам Уоллеса, для этих целей могут быть задействованы военные самолеты, которые будут патрулировать акваторию Черного моря в случае заключения соответствующих договоренностей.

"Роль Британии в этом может быть наблюдение и разведка, мы можем помочь в надзоре, мы можем предоставить самолеты Rivet Joint, P8 (Poseidon) для защиты" , — сообщил глава британского оборонного ведомства.

При этом он подчеркнул, что речь должна идти именно об украинском экспорте, а не предоставлении Кремлю возможности украсть это зерно под видом «гуманитарной операции».