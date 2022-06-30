СБУ: установлены обстоятельства запуска ракет по ТЦ в Кременчуге

Служба безопасности Украины собирает многочисленные подтверждающие доказательства – оккупанты сознательно нанесли ракетный удар по ТЦ в Кременчуге. Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов.

Запуск ракет «Х-22» осуществлен с бомбардировщиков «Ту-22М3», взлетевших с аэродрома «Шайковка» в Калужской области РФ. Сами ракеты выпустили в воздушном пространстве Курской области, отметили в СБУ.

«На видео с моментом удара отчетливо видно – оккупанты попали именно в ТЦ, где находились многие посетители. Можно сравнить и спутниковые снимки города до и после обстрела. То есть все выдумки роспропаганды опровергаются фактами» , - говорится в сообщении.

Что касается обстрелов завода, то никаких складов с военной техникой там не было: он производил асфальтосмесительные установки.