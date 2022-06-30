Шмыгаль: Украина начала экспортировать электроэнергию в Европу
30 июня начался экспорт украинской электроэнергии в Европу, в том числе в направлении Румынии. Об этом, ссылаясь на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сообщает Деловая столица.
"Всего через три месяца после получения энергетического безвиза начался долгожданный экспорт украинской электроэнергии в Европу! Сегодня с часу ночи такой экспорт пошел в направлении Румынии. Начальный объем составляет 100 МВт", — написал он в Telegram.
По словам Шмыгаля, энергетический безвиз с ЕС, заработавший в марте этого года,
"дает свой очень обозримый и практический результат". Только за первый день государственное предприятие "Укрэнерго" заработало 10 млн грн на продаже доступа к межгосударственному пересечению.
Премьер говорит, что потенциал экспорта украинской электроэнергии в Европу составляет до 2,5 ГВт. По такому сценарию государство сможет получать более 70 млрд грн в год.
"После победы Украины в войне это позволит существенно увеличить инвестиции в отрасль и модернизировать ее до лучших европейских стандартов. Энергетика станет одним из драйверов восстановления нашей экономики, как уже стала драйвером нашей интеграции в ЕС", — добавил Денис Шмыгаль.