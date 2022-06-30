В киевских ТРЦ запретили работу детских развлекательных площадок

В Киеве запретили работу детских площадок и развлекательных комплексов на территории торгово-развлекательных центров после ракетного удара по ТРЦ Амстор в Кременчуге, сообщает Новое время.

Об этом в эфире телеканала Киев сообщила руководитель пресс-службы управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага.

"На сегодня уже принято решение военной администрацией города Киева: уже есть запрет на работу детских развлекательных площадок непосредственно в торговых центрах" , — сказала она.

"Совет от спасателей, например, не пользоваться по возможности такими объектами, лучше пользоваться теми, в которых или рядом с которыми есть укрытие" , — добавила Водолага.

Напомним, 27 июня РФ нанесла ракетный удар по торговому центру Амстор в Кременчуге (Полтавская область).

Трагедия унесла жизни как минимум 20 человек, около 60 получили ранения, 21 человек по состоянию на 28 июня числились пропавшими без вести.