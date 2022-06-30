Зеленский подписал закон об отмене беспошлинного ввоза авто

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об возвращении с 1 июля таможенных пошлин, акцизов и 20% НДС на импортные товары. В том числе, речь идет о ввозе автомобилей гражданами, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметил народный депутат Ярослава Железняк, закон "с 1 июля вступает в силу в полном объеме".

Верховная рада приняла правительственный законопроект №7418 21 июня.

Закон возобновляет налогообложение, которое было отменено в марте:

для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;

для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;

для транспортных средств, ввозимых гражданами;

Вместе с тем, документ освобождает от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

Правительство подало законопроект о возобновлении налогов на импорт в конце мая. По оценке Кабмина, к этому времени было ввезено 119 тысяч автомобилей, налоговая льгота составила 13 млрд гривен, т.е. около 110 тысяч гривен на каждый автомобиль. К 1 июля всего без пошлин будет ввезено 240 тысяч автомобилей.

Кроме того, льготы закона лишали бюджет поступлений 3,5 млрд гривен таможенных платежей от предприятий и ФОПов.

Министр финансов Сергей Марченко неоднократно призывал вернуть все на налоги на импорт.

В НБУ считают, что восстановление пошлин и налогов на импорт товаров и услуг является важным шагом на пути к возвращению способности валютного рынка для самобалансирования. В частности, это поддержит дальнейшее восстановление производства в Украине и позволит ограничить темпы роста импорта, который давит на валютный рынок, и на международные резервы Украины.

Кроме того, вырастут ежемесячные поступления в бюджет. По оценкам Министерства экономики, они увеличатся на 3,5 млрд гривен в месяц.