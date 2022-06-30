Зеленский подписал закон об отмене беспошлинного ввоза авто
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об возвращении с 1 июля таможенных пошлин, акцизов и 20% НДС на импортные товары. В том числе, речь идет о ввозе автомобилей гражданами, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Как отметил народный депутат Ярослава Железняк, закон "с 1 июля вступает в силу в полном объеме".
Верховная рада приняла правительственный законопроект №7418 21 июня.
Закон возобновляет налогообложение, которое было отменено в марте:
- для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;
- для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;
- для транспортных средств, ввозимых гражданами;
Вместе с тем, документ освобождает от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).
Правительство подало законопроект о возобновлении налогов на импорт в конце мая. По оценке Кабмина, к этому времени было ввезено 119 тысяч автомобилей, налоговая льгота составила 13 млрд гривен, т.е. около 110 тысяч гривен на каждый автомобиль. К 1 июля всего без пошлин будет ввезено 240 тысяч автомобилей.
Кроме того, льготы закона лишали бюджет поступлений 3,5 млрд гривен таможенных платежей от предприятий и ФОПов.
Министр финансов Сергей Марченко неоднократно призывал вернуть все на налоги на импорт.
В НБУ считают, что восстановление пошлин и налогов на импорт товаров и услуг является важным шагом на пути к возвращению способности валютного рынка для самобалансирования. В частности, это поддержит дальнейшее восстановление производства в Украине и позволит ограничить темпы роста импорта, который давит на валютный рынок, и на международные резервы Украины.
Кроме того, вырастут ежемесячные поступления в бюджет. По оценкам Министерства экономики, они увеличатся на 3,5 млрд гривен в месяц.