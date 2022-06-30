Рост тарифов: в УЗ отрицают связь с приостановкой работы "Метинвеста"

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин заявил, что решение "Метинвеста" приостановить работу нескольких предприятий не может быть связано с повышением железнодорожных тарифов на 70%.﻿ Об этом он написал на своем Telegram-канале.

"Вчера УЗ объявила о повышении тарифа на грузовые перевозки. И вчера Метинвест объявил о приостановке работы двух ГОКов, по их словам "из-за логистических и экономических факторов ﻿. Со стороны может показаться, что эти события напрямую связаны, но это не так", – заявил глава УЗ.

Камышин отметил, что за май "Метинвест" погрузил 1,1 млн т железорудного сырья, из них 725 тыс. т на экспорт.

По его словам, тариф для "Метинвеста" на длинных маршрутах увеличится на $7 за тонну, поэтому во втором полугодии затраты компании увеличатся на $56 млн.

При этом глава УЗ заявил, что "Метинвест" отчитался о 3 млрд долл. чистой прибыли за первую половину 2021 года.

"УЗ за первую половину прошлого года имела убыток 1,4 млрд грн. Да, считать чужие деньги неправильно. Но это следует понимать, когда мы начинаем говорить о тарифах.

Я знаю, что Ринат Леонидович – настоящий патриот Украины. Поэтому я уверен, что он не согласовал бы остановку двух ГОКов из-за повышения логистических затрат на $56 млн в год", – написал Камышин.

По его словам, железнодорожный тариф на перевозку железорудки по Украине сейчас в 6 раз ниже польских тарифов, а после подъема тарифа будет ниже в 3,5 раза.

"Украинцы уже давно готовятся к евроинтеграции постепенным переходом к европейским тарифам. Большой бизнес тоже должен пройти этот путь" , – добавил глава УЗ.

Он также сообщил, что за последнюю неделю встречался с руководством всех трех крупнейших металлургических групп Украины – Метинвеста, Арселора и Феррекспо.