Акции "Газпрома" обвалились на 30%: что стало причиной

Акции российского газового монополиста "Газпрома" упали более чем на 30%. Поводом стало решение собрания акционеров не уплачивать дивиденды, которые пойдут на налоги.﻿ Об этом, со ссылкой на данные Московской биржи, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным биржи, акции упали до 207 рублей за штуку.

До этого общее собрание акционеров решило не выплачивать дивиденды за 2021 год. Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов заявил, что компания "должна быть готова выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере" .

Ранее предлагалось за 2021 год выплатить по 52,53 рублей на акцию (или около 1 доллара по официальному курсу). Всего планировалось выплатить 1,244 трлн рублей дивидендов.

Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Кремль контролирует более 50% акций компании.