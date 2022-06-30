НАТО: Украина должна победить в войне, запугивания РФ не действуют

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоане заявил, что Украина должна победить в войне, для этого Альянс увеличит помощь, сообщает Деловая столица.

"Я ожидаю, что Стратегическая концепция (НАТО) в 2022 году подтвердит решения, которые мы приняли на Бухарестском саммите 2008 года, и все последующие решения в отношении Украины, а также Грузии" , — сказал он в специальном видеообращении к Киевскому форуму безопасности.

По его словам, "запугивания не действуют", а "двери НАТО остаются открытыми".

Джоане добавил, что Россия должна вывести все свои войска и технику и "прекратить навязывать свое господство свободной и независимой нации".