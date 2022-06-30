Интернет от Starlink появится в украинских поездах
В УЗ уже протестировали пилотный проект установки Starlink в поездах, рассказал в интервью глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, сообщает Лига.net.
По его словам, в поездах спутниковый интернет от Starlink появится до конца 2022 года.
После тестирования украинские специалисты связались с техническими специалистами Starlink и показали, как это работает.
"Даже они удивились, что мы смогли так применить Starlink. По техническим характеристикам он не должен работать на таких скоростях. Но работает и оказывает услуги", – рассказал глава Госспецсвязи.