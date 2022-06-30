ОВА: оккупанты обстреляли Харьковскую область, пострадал ребенок

За прошедшие сутки в результате обстрелов российских оккупантов Харьковской области погиб один человек, еще шесть получили ранения, в том числе один ребенок. Об этом сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

За сутки враг наносил удары по инфраструктуре Индустриального, Основянского и Немышлянского районов Харькова. Предварительно, без жертв.

По области в течение суток оккупанты обстреливали Чугуевский, Харьковский, Богодуховский, Изюмский районы.

В результате обстрела оккупантами РФ из РСЗО в Малиновке получили ранения 5 человек, один из них девочка 11 лет. Она находится в больнице в среднем состоянии.

Всего за сутки в результате российской агрессии ранения получили 6 гражданских. В Изюмском районе погиб мужчина 55 лет.

На территории области продолжаются активные боевые действия.