Коллаборант Ковалев заявил, что пережил покушение

Народный депутат и коллаборант Алексей Ковалев, которого выгнали из "Слуги народа", заявил, что в отношении его якобы совершили диверсию спеслужбы Украины, сообщает Украинская правда.

"В отношении меня, по моему мнению, была совершена диверсия спецслужбами Украины в отношении гражданина Украины.

Я жив, здоров. Планирую приступить к своим прямым функциональным обязательствам с понедельника.

Меня не запугали, и я планирую дальше работать, оставаться с людьми, работать на своем избирательном округе до окончания моих полномочий в 2023 году" , - сказал он.

8 июня нардеп от "Слуги народа" Ковалев признался, что он сотрудничает с российскими оккупантами в Херсонской области. Фракция "Слуга народа" обратилась к руководству Верховной Рады с просьбой немедленно лишить его мандата.

В начале апреля Ковалев написал, что поехал в Голую Пристань в Херсонской области, несмотря на российскую оккупацию, потому что "он должен работать в своем округе". 25 апреля руководство парламента заявляло, что не знают, где находится Ковалев и чем он занимается.

3 мая депутаты исключили Ковалева из состава фракции "Слуга народа".

22 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подтвердил, что автомобиль Ковалева в Херсонской области был взорван.