ВСУ: освобождено село Потемкино в Херсонской области

Село Потемкино Херсонской области находится под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом 60-я отдельная пехотная бригада Оперативного командования "Каховка" Сухопутных войск ВСУ сообщает в Фейсбуке.

﻿"Село Потемкино Херсонской области под контролем ВСУ. Военнослужащие 60 ОПБР провели успешное наступление, в ходе которого отбили несколько контратак врага, уничтожили захватнические БМП и танки, а также "поймали" одного "Тигра". Местное население Потемкино с облегчением вздохнуло, а украинские военные довольны результатом ", - говорится в сообщении. ﻿