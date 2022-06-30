Залужный пояснил, что сыграло роль в освобождении Змеиного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал освобождение острова Змеиный от российских оккупантов, сообщает Деловая столица.

"Не выдержав огня наших артиллерийских, ракетных и авиационных ударов, оккупанты покинули остров Змеиный. Благодарю защитников Одесчины, которые приняли максимальные меры для освобождения стратегически важного участка нашей территории. Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы "Богдан", сыгравшей важную роль в освобождении острова. Благодарность иностранным партнерам за предоставленные средства поражения.

Благодарю всех, кто помогает защищать каждый метр украинской земли и верит в Вооруженные Силы Украины" , — подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 30 июня украинские войска нанесли удар по острову Змеиный в Черном море. В результате точных ударов ВСУ россияне покинули остров. Однако Минобороны РФ заявило, что российские войска оставили Змеиный якобы из-за "жеста доброй воли".