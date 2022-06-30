"Укрпошта" объявила о повышении тарифов на доставку 1 июля

"Укрпошта" с 1 июля повышает стоимость стандартной доставки в пределах Украины, в среднем, на 14% и в пределах области – на 13%﻿. Об этом, ссылаясь на пресс-службу компании, сообщает Деловая столица.

"Просмотр тарифов обусловлен, прежде всего, увеличением логистических расходов на доставку. Однако, даже после пересмотра стоимости тарифы "Укрпошты" остаются ниже конкурентов" , — заявили в компании.

По данным национального почтового оператора, отправка весом до 1 кг в пределах Украины, которая раньше стоила 31 грн, после пересмотра тарифов будет стоить 35 грн, а доставка посылки весом до 15 кг – 75 грн по сравнению с 65 грн до пересмотра тарифов.

Услуга экспресс-доставки подорожает для пересылки в пределах области, в среднем, на 14%, в пределах Украины – на 16%. Если раньше посылка до 1 кг Украины стоила 39 грн, то с 1 июля будет стоить 45 грн.

Стоимость пересылки документов вырастет на 14%. Стоимость международных отправлений останется неизменной.

Соответствующее решение о пересмотре тарифов НКРСИ приняло еще в ноябре 2021 года.