Андрющенко: Мариупольцев будут расселять в уцелевшие квартиры выехавших жителей

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил﻿, что в городе российские оккупанты планируют расселять людей при выселении во время сноса домов в уцелевшие квартиры жителей, покинувших город.

"Расселять людей при выселении планируют в незанятые уцелевшие квартиры. Инвентаризацию остатков жилищного фонда этих квартир будут проводить под видом „осмотра дома“. Квартиры, где не появится владелец в течение трех месяцев, будут признаны бесхозными и становятся собственностью Мариуполя" , — написал он в своем Telegram.

По словам Андрющенко, если появятся владельцы квартир, где уже живут люди, то собственников имущества будут расселять в другое свободное жилье.

Расселение в бетонные модули планируется не раньше августа. Людей будут заселят без внутренней отделки, в голые стены.

При этом. организация хранения личных вещей и мебели не планируется.

"Ваши сокровища — ваша проблема. Учитывая отсутствие каких-либо складов, кроме военных, люди будут вынуждены покидать мебель либо в квартирах, либо на улицах. Фактически оставаясь налегке" , — добавил он.

Андрющенко уточнил, что начало активной фазы сноса планируется со второй декады июля. 1 июля будет обнародован общий перечень домов под снос.