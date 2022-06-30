Во Львове запретили деятельность Московского патриархата
Во время заседания Львовский городской совет 30 июня принял решение о запрете Московского патриархата на территории Львова, написал депутат Юрий Ломага.
"Мной было подготовлено решение о запрете деятельности Украинской православной Церкви московского патриархата и Украинской правоверной греко-католической церкви Группа Догнала на территории Львовской городской территориальной общины и я благодарю коллег-депутатов, поддержавших эту инициативу", — написал он в своем Facebook.
Депутат подчеркнул, что деятельность этих структур носит
"откровенно антигосударственный и антиукраинский характер".
"Российской агентуре не место во Львове. Московский патриархат и Группа Догнала несут угрозу национальной безопасности Украины", — резюмировал он.