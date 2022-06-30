Во Львове запретили деятельность Московского патриархата

Во время заседания Львовский городской совет 30 июня принял решение о запрете Московского патриархата на территории Львова, написал﻿ депутат Юрий Ломага.

"Мной было подготовлено решение о запрете деятельности Украинской православной Церкви московского патриархата и Украинской правоверной греко-католической церкви Группа Догнала на территории Львовской городской территориальной общины и я благодарю коллег-депутатов, поддержавших эту инициативу" , — написал он в своем Facebook.

Депутат подчеркнул, что деятельность этих структур носит "откровенно антигосударственный и антиукраинский характер".