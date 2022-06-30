КСУ: спецконфискация денег коррупционеров признана конституционной

Конституционный суд Украины признал, что применение такой меры уголовно-правового характера, как специальная конфискация, соответствует Основному закону. По этой процедуре в бюджет были направлены деньги беглого экс-президента Виктора Януковича.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-службу КСУ, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Согласно сообщению, КСУ 30 июня принял решение по делу по конституционным представлениям 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины статей 96-1, 96-2 Криминального кодекса Украины.

"Конституционный суд Украины признал оспариваемые предписания Кодекса соответствующими Конституции Украины" , – говорится в сообщении.

Текст решения и его резюме будет обнародован на официальном веб-сайте КСУ 1 июля 2022 года.