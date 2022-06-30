В РФ заявляют, что обменять украинских военных приказал Путин

В Минобороны РФ заявляют, что провели крупнейший обмен пленными с Украиной по приказу президента России Владимира Путина, сообщает Корреспондент.

"Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации" , - заявил представитель ведомства.

По его словам, большинство возвращенных - представители "ЛДНР".

"Практически все освобожденные - раненые или тяжелораненые" , - добавил он. ﻿

Также в Минобороны РФ утверждают, что всего в плену находятся более 6 тысяч человек.

Напомним, накануне в результате обмена по формуле "144 на 144" домой вернулись 59 бойцов Нацгвардии, 30 - Военно-Морских сил; 28 - ВСУ, 17 пограничников, девять теробороновцев, один полицейский.

В частности, освобождены 95 защитников Азовстали, среди них 45 бойцов полка Азов.