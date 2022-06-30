НАТО: Греция предложила свои корабли для перевозки украинского зерна
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Греция предложила свои корабли для вывоза морским путём украинского зерна, заблокированного Россией, сообщает Европейская правда.
"Турция пытается быть посредником в договоренностях. Греция заявила, что готова предоставить корабли, чтобы вывезти зерно из Украины. Другие союзники вовлечены в различные дипломатические усилия, чтобы достичь соглашения, которое позволит кораблям с продовольствием выйти из Черного моря. Также Литва, Румыния и другие страны прилагают усилия, чтобы использовать наземные возможности и с помощью железной дороги перевезти продовольствие по наземным путям", - сказал Столтенберг.
По его словам, лидеры стран-членов НАТО обсудили продовольственный кризис, созданный Россией, и пути выхода из него.
"Важно, что союзники встретились, обсудили и обменялись мнениями по усилиям, которые они прилагают, чтобы вывезти больше зерна из Украины. Также важно передать месседж, противоположный тому, что президент Путин и Китай говорят миру с помощью их кампаний дезинформации. Причина продовольственного кризиса - не санкции НАТО, а война президента Путина. Лучшее решение положить конец этому кризису – это завершить войну. И президент Путин может прекратить войну завтра, выведя свои войска", – сказал генсек.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британские разведывательные самолеты могут помочь обеспечить безопасность морских коридоров, по которым будет вывозиться заблокированное в Украине зерно.