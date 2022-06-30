МИД: Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией

Министерство иностранных дел Украины объявило о разрыве дипломатических отношений с Сирией и введении санкций против сирийских юридических и физических лиц, сообщает Новое время.

Как сообщает пресс-служба МИД в четверг, 30 июня, ведомство решительно осуждает решение Сирии признать так называемую «независимость» временно оккупированных территорий Украины в Донецкой и Луганской областях.

В МИД подчеркнули, что считают это недружественным актом в отношении Украины, посягательством на ее суверенитет и территориальную целостность, грубым нарушением украинских законов, Устава ООН и основных норм международного права.

"Не сомневаемся, что сирийский режим пытается придать псевдосубъектность российским оккупационным администрациям в Донецкой и Луганской областях по заказу своих кураторов в Кремле. В ответ на этот недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений, согласно статье 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года" , — сказано в сообщении.

В МИД добавили, что Украина начинает процедуру введения торгового эмбарго против Сирии и санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц.

"Наша позиция четкая — мы максимально жестко реагируем на любые попытки подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины и защищаем национальные интересы всеми доступными способами, в том числе и на дипломатическом фронте" , — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В ведомстве напомнили, что из-за преступлений режима Башара Асада против сирийского народа Украина закрыла посольство в Дамаске в 2016 году и в 2018-м поручила закрыть посольство Сирии в Киеве. Защитой интересов украинцев в Сирии занимается посольство Украины в Ливане.