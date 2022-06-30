Генштаб: украинские защитники не планируют отступление от Лисичанска

Украинские защитники не планируют отступление от Лисичанска, который штурмуют российские войска, сообщает Новое время.

Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Наши военнослужащие готовы к любому развитию ситуации. На данное время в планах подразделений, которые выполняют задания по обороне населенного пункта Лисичанск, нет отступления. Они выполняют задание по обороне населенного пункта" , — сказал он во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

Громов добавил, что оккупанты продолжают штурм населенного пункта с разных направлений. В данный момент, по его словам, бои продолжаются, а у противника нет успеха на этом направлении.

Он также подчеркнул, что оккупанты не будут оставлять попыток захватить Лисичанск.

Утром 24 июня журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинские подразделения организованно покинули часть Северодонецкой промзоны.

Глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк отметил, что защитники Украины отошли на более подготовленные позиции.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что при отходе из Северодонецка не погиб ни один украинский военный.