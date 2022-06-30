Байден анонсировал поставку Украине западных систем ПВО и больше HIMARS

Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, включающий современные западные системы противовоздушной обороны, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

Байден отметил, что США уже предоставили Украине военную помощь на 7 млрд долларов с тех пор как он занимает должность и планируют продолжить поддержку.

"В последующие дни мы планируем объявить больше, включая новые современные западные системы противовоздушной обороны для Украины, больше артиллерии и амуниции, противобатарейные радары, дополнительную амуницию к ракетным системам HIMARS, которые мы уже предоставляем Украине" , - сказал Джо Байден.

Он добавил, что Украина получит также больше установок HIMARS от других стран.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Вашингтон объявит о передаче Украине систем противовоздушной обороны.

По данным СМИ, речь идет о покупке для Украины норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS.