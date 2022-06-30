Путин ответил Трюдо и Джонсону, которые высмеяли его на коне с голым торсом

Российский диктатор Владимир Путин ответил на шутки британского премьер-министра Бориса Джонсона и премьер-министра Канады Джастина Трюдо в свой адрес, ранее лидеры высмеяли главу кремлевского режима из-за его фотосессии на коне с голым торсом, сообщает Новое время.

Об этом пишет The Guardian.

Комментируя шутки в свой адрес, Путин заявил:

"Я не знаю, как они хотели раздеться, выше или ниже пояса. Но я думаю, что это было бы отвратительное зрелище в любом случае" , — сказал диктатор.

По словам главы кремлевского режима, чтобы «хорошо выглядеть», «необходимо отказаться от злоупотребления алкоголем и других вредных привычек, заниматься физическими упражнениями и спортом».

Лидеры Большой семерки на саммите в Германии высмеяли «крутой» образ российского диктатора Владимира Путина, вспомнив его фотосессию на коне с голым торсом.

Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, садясь за стол, спросил у коллег, будут ли они снимать пиджаки.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил, что лучше дождаться официальной совместной фотографии, а потом уже снимать пиджаки.

"Но мы должны показать, что мы жестче Путина" , — возразил ему Джонсон.

Тогда Трюдо, намекая на известную фотографию главы Кремля, на которой он едет верхом на коне без рубашки, добавил:

«Мы устроим демонстрацию голых торсов во время верховой езды».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что «верховая езда — лучшее, что есть на свете».