Путин ответил Трюдо и Джонсону, которые высмеяли его на коне с голым торсом
Российский диктатор Владимир Путин ответил на шутки британского премьер-министра Бориса Джонсона и премьер-министра Канады Джастина Трюдо в свой адрес, ранее лидеры высмеяли главу кремлевского режима из-за его фотосессии на коне с голым торсом, сообщает Новое время.
Об этом пишет The Guardian.
Комментируя шутки в свой адрес, Путин заявил:
"Я не знаю, как они хотели раздеться, выше или ниже пояса. Но я думаю, что это было бы отвратительное зрелище в любом случае", — сказал диктатор.
По словам главы кремлевского режима, чтобы «хорошо выглядеть», «необходимо отказаться от злоупотребления алкоголем и других вредных привычек, заниматься физическими упражнениями и спортом».
Лидеры Большой семерки на саммите в Германии высмеяли «крутой» образ российского диктатора Владимира Путина, вспомнив его фотосессию на коне с голым торсом.
Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, садясь за стол, спросил у коллег, будут ли они снимать пиджаки.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил, что лучше дождаться официальной совместной фотографии, а потом уже снимать пиджаки.
"Но мы должны показать, что мы жестче Путина", — возразил ему Джонсон.
Тогда Трюдо, намекая на известную фотографию главы Кремля, на которой он едет верхом на коне без рубашки, добавил:
«Мы устроим демонстрацию голых торсов во время верховой езды».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что «верховая езда — лучшее, что есть на свете».