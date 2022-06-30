Эрдоган: Швеция пообещала экстрадировать в Турцию более 70 террористов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "дипломатической победой" заключение трехстороннего меморандума, разблокировавшего присоединение Швеции и Финляндии в НАТО, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Anadolu.

"Случившееся в контексте заявления Швеции и Финляндии на вступление в НАТО выявило "красные линии" Турции в вопросе терроризма. Этот меморандум - дипломатическая победа Турции после сложного переговорного процесса" , - подчеркнул Эрдоган на пресс-конференции в четверг.

"Швеция пообещала экстрадировать в Турцию 73 террористов. Это (вступление в НАТО) не вступит в силу, если это не утвердит наш парламент. Швеция и Финляндия должны выполнить свои обязательства" , – добавил турецкий лидер.

Напомним, Североатлантический совет 29 июня официально начал процесс вступления Финляндии и Швеции. Страны подали заявки на вступление одновременно в мае, но все это время их блокировала Турция.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг подтвердил, что члены Альянса подпишут протокол о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс в следующий вторник – то есть 5 июля.