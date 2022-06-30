Генштаб: Беларусь продолжает отправлять России боеприпасы

Беларусь на прошлой неделе отправила России очередную партию боеприпасов, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в Медиа-центре Украина – Укринформ.

"Белорусские власти продолжают оказывать помощь России в ведении войны против Украины.

По нашим данным, на прошлой неделе противник двумя железнодорожными эшелонами отправил очередную партию боеприпасов для нужд оккупационных войск России. Соответственно эти боеприпасы будут применены против наших защитников".

По словам Громова, на Волынском, Житомирском, Киевском направлении обстановка в течение недели оставалась контролируемой, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.