Витренко рассказал, сколько бензина и дизтоплива поставит НАК в Украину в июле

НАК Нафтогаз Украины приобщился к ликвидации дефицита, возникшего на рынке нефтепродуктов. Компания третий месяц подряд наращивает объемы их поставок в среднем в 2,5 раза ежемесячно, сообщает Новое время.

Об этом в Facebook сообщил глава правления Нафтогаза Юрий Витренко.

"В июле мы ожидаем доставить в Украину 15,6 тыс. т бензина и дизеля" , — написал он.

Витренко объяснил, что Нафтогаз мог законтрактовать в десятки раз большие объемы. Но препятствием их импорту стали логистические ограничения по доставке нефтепродуктов из крупных портов Европы, где есть ресурс, к границе Украины.

"С этой проблемой столкнулись не только мы, но все остальные импортеры" , — констатировал Витренко.

В то же время он обратил внимание на положительную динамику поставок.

"Если такие темпы наращивания импорта нефтепродуктов будут сохраняться и дальше, то уже через несколько месяцев Нафтогаз может стать лидером на рынке" , — добавил Витренко.