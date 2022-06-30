Витренко рассказал, сколько бензина и дизтоплива поставит НАК в Украину в июле
НАК Нафтогаз Украины приобщился к ликвидации дефицита, возникшего на рынке нефтепродуктов. Компания третий месяц подряд наращивает объемы их поставок в среднем в 2,5 раза ежемесячно, сообщает Новое время.
Об этом в Facebook сообщил глава правления Нафтогаза Юрий Витренко.
"В июле мы ожидаем доставить в Украину 15,6 тыс. т бензина и дизеля", — написал он.
Витренко объяснил, что Нафтогаз мог законтрактовать в десятки раз большие объемы. Но препятствием их импорту стали логистические ограничения по доставке нефтепродуктов из крупных портов Европы, где есть ресурс, к границе Украины.
"С этой проблемой столкнулись не только мы, но все остальные импортеры", — констатировал Витренко.
В то же время он обратил внимание на положительную динамику поставок.
"Если такие темпы наращивания импорта нефтепродуктов будут сохраняться и дальше, то уже через несколько месяцев Нафтогаз может стать лидером на рынке", — добавил Витренко.