Перехват: оккупанты готовы давать взятки, чтобы сбежать с войны в Украине

Российские оккупанты готовы платить огромные взятки, чтобы только сбежать с войны в Украине, сообщает Новое время.

Об это свидетельствует аудиоперехват телефонного разговора отца и сына, «мобилизованных» кремлевским режимом в ОРДЛО.

По словам захватчиков, за несколько тысяч долларов можно купить «документы о демобилизации», что позволило бы им обоим вернуться домой живыми.

"Пытаюсь с Серегой Рыбой тут созвониться, списаться. Может через него выйдем на кого-то. На него только одна надежда. Х*й с ним, отдать эти деньги, что машину продали. Еб*ть ее, заработаем" , — рассказал о своем плане старший оккупант.

В свою очередь сын его надежд на решение данной проблемы не разделил.