ГУР: мужчин из Приднестровья агитируют подписывать контракт с армией РФ

Мужчин из самопровозглашенного Приднестровья, подконтрольного РФ, агитируют по поводу вступления на военную службу по контракту в ряды ВС РФ, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Объявления о наборе публикуются во всех СМИ, распространяются по почтовым ящикам и размещены в местах общего пользования.

По данным разведчиков, при обращении в центры занятости мужчинам в первую очередь предлагают военную службу по контракту. На производственных и сельскохозяйственных предприятиях проводятся собрания, на которых представители пунктов отбора агитируют работников к прохождению военной службы. С этой же целью на военнослужащих срочной службы оказывается нескрываемое давление.

Также тираспольский военный комиссариат начал призыв на военную службу тех граждан, которые окончили военную кафедру вуза и были зачислены в запас с присвоением офицерского звания.