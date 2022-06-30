РосСМИ: президент Индонезии передал Путину послание Зеленского

Президент Индонезии Джоко Видодо в ходе визита в Российскую Федерацию передал президенту Владимиру Путину послание украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

Сообщается, что по итогам встречи с Путиным на брифинге Видодо заявил, что передал ему послание Зеленского. Детали послания не раскрываются.

Кроме того, Видодо подчеркнул, что готов участвовать в налаживании диалога между лидерами России и Украины.

Напомним, накануне в ходе визита в Украину стало известно, что Видодо предложил Зеленскому передать послание Путину, чтобы попытаться помочь мирным переговорам. Он также говорил, что будет убеждать российского президента прекратить боевые действия в Украине.

Ранее Зеленский увидел позитив в том, что Россия недооценивала Украину на разных уровнях, поскольку в противном случае подготовка к войне могла быть более масштабной.