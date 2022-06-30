Столтенберг: мы не обращаем внимания на слова Путина, оцениваем только его действия
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что президент России Владимир Путин совершил "большую ошибку", недооценив как силу сопротивления Украины российскому вторжению, так и единство Альянса, сообщает Европейская правда.
Об этом Столтенберг заявил в интервью CNN в четверг.
"Он (Путин) совершил большую ошибку. Он полностью недооценил мощь Вооруженных Сил Украины, смелость украинских властей и украинского народа, а также недооценил единство НАТО и партнеров в оказании поддержки Украине", - отметил генсек Альянса.
Он подчеркнул, что России не удалось достичь одной из своих целей в войне в Украине – ослабить НАТО.
"Один из его (Путина) ключевых месседжей в начале войны - он хотел меньше НАТО. Он же предложил подписать соглашение о дальнейшем нерасширении НАТО. Теперь же он имеет больше НАТО и два новых члена НАТО, в том числе Финляндия с границей с Россией", - пояснил Столтенберг.
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Генсек Альянса отметил, что не учитывает слова Путина и будет "оценивать его по действиям": "То, что он делает в Украине – это грубое нарушение международного права. Это война, которая привела ко многим раненым и погибшим гражданским и значительным потерям".
Столтенберг подытожил, что в новой реальности Альянс будет подчеркивать усиление присутствия на восточном фланге и сдерживание – то есть предотвращение конфликта, что НАТО и "делало последние более 70 лет".
Как сообщалось, министр иностранных дел Британии Лиз Трасс считает, что НАТО должен сосредоточиться на игнорировании угроз Владимира Путина по присоединению Финляндии и Швеции к альянсу.
По словам Трасс, НАТО создаст военную инфраструктуру в этих странах, несмотря на предупреждение, что Россия ответит "тем же", если это произойдет.