Мэр: оккупанты Мелитополя запустят пассажирский поезд в Крым

В пятницу, 1 июля, из оккупированного Мелитополя Запорожской области планируется отправка пассажирского поезда в Джанкой в оккупированном Крыму, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил в эфире телемарафона законный мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупанты объявляют о том, что с 1 июля запустят поезд из Мелитополя в Джанкой. Они решили запустить пассажирский поезд, чтобы живым щитом прикрываться, ведь используют железную дорогу для перевозки военной техники" , — пояснил он.

Кроме того, Федоров напомнил, что ранее партизаны в Мелитополе взорвали российский бронепоезд и рельсы.

В начале июня оккупанты отправили из Мелитополя в захваченный Крым первый поезд с украинским зерном.